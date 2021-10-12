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Казахстанская компания купила платежную систему Portmone
17:55 11.10.2021 |
"Дочка" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz - Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. Об этом сообщает пресс-служба инвесткомпании 4i Capital Partners, которая объявила о полном выходе из Portmone.com.
"Я дуже вдячний нашим партнерам - засновникам Portmone та операційній команді компанії за великий внесок у розвиток компанії. Український ринок потребує такого іноваційного інвестора, як Kaspi.kz, і я пишаюся тим, що вони обрали Portmone.com" - прокоментував Алекс Мунтяну, керуючий партнер і засновник 4i Capital Partners.
Kaspi.kz - крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го - $932,9 млн.
Portmone - украинская платежная система. Через нее можно оплачивать коммунальные и бытовые услуги, проводить переводы с карты на карту, пополнять мобильный погашать финансовые услуги. Предоставляет и B2B продукты. Среди них - интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей банков. Основатель - Игорь Горин.
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