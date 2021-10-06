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Платежеспособные банки за январь-август 2021 года получили 45,592 млрд гривен прибыли после налогообложения
22:33 05.10.2021 |
Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 18,502 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором российский государственный Сбербанк - 3,361 млрд гривен, на третьем банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 3,231 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2 651 млрд гривен и банк иностранным капиталом Альфа-Банк - 2,328 млрд гривен.
По данным НБУ, 64 из 71 банка получили прибыль на сумму 45,854 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 262 млн гривен.
Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-августе 2021 года составила 45,592 млрд гривен. Это на 39,7% больше, чем годом ранее (32,641 млрд гривен).
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.
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