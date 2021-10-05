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Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
12:17 05.10.2021 |
Google прекратила работу над службой Plex, целью которой было позволить пользователям осуществлять банковские операции через приложение Google Pay. Служба должна была позволить пользователям управлять через приложение текущими или сберегательными счетами, открытыми в традиционных банках. По данным Wall Street Journal, Google отменила проект из-за ряда пропущенных дедлайнов и из-за того, что руководитель, который курировал проект, покинул компанию.
Согласно сообщениям, появившимся до того, как компания поделилась официальной информацией о проекте, Plex не предназначался для прямой конкуренции с банками. Вместо этого поисковый гигант планировал сотрудничать с различными финансовыми учреждениями, которые предоставили бы счета без ежемесячной платы за обслуживание, комиссий или без минимального остатка. Как и в некоторых других банковских приложениях, сервис Plex позволял бы такие функции, как автоматические платежи или установка цели сбережений.
В пятницу Google сообщила, что по-прежнему считает, что со стороны потребителей есть спрос на более простые способы оплаты товаров при совершении покупок как в интернете, так и в реальной жизни. Однако теперь компания сосредоточится на предоставлении возможностей для банков и других финансовых организаций, но сама не будет выступать поставщиком финансовых услуг.
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