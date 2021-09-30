Нацбанк увеличивает норматив долгосрочной ликвидности для банков до 90%

С 1 октября пруденциальный норматив - коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR для банков будет составлять 90%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Регулятор напомнил, что этот норматив действует в Украине с 1 апреля.

Согласно нормам Евросоюза и Базельских рекомендаций значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. Украинские должны будут достигать 100% значение норматива NSFR постепенно. Согласно утвержденному графику: не менее 80% - с 1 апреля 2021; 90% - с 1 октября 2021 и 100% - с 1 апреля 2022 года.

Отмечается, что ежедекадные расчеты норматива NSFR свидетельствуют, что все банки по состоянию на 21 сентября превышают уровень указанного норматива в 90%, а 40% финучреждений уже сейчас в 1,5 раза перевыполняют значения норматива в 100%.

Норматив NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

Он стимулирует банки полагаться на более стабильные и более долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования. Это позволяет сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и способствует снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.

Банки должны соблюдать норматив NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.