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Нацбанк увеличивает норматив долгосрочной ликвидности для банков до 90%
12:49 30.09.2021 |
С 1 октября пруденциальный норматив - коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR для банков будет составлять 90%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Регулятор напомнил, что этот норматив действует в Украине с 1 апреля.
Согласно нормам Евросоюза и Базельских рекомендаций значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. Украинские должны будут достигать 100% значение норматива NSFR постепенно. Согласно утвержденному графику: не менее 80% - с 1 апреля 2021; 90% - с 1 октября 2021 и 100% - с 1 апреля 2022 года.
Отмечается, что ежедекадные расчеты норматива NSFR свидетельствуют, что все банки по состоянию на 21 сентября превышают уровень указанного норматива в 90%, а 40% финучреждений уже сейчас в 1,5 раза перевыполняют значения норматива в 100%.
Норматив NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.
Он стимулирует банки полагаться на более стабильные и более долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования. Это позволяет сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и способствует снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.
Банки должны соблюдать норматив NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.
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