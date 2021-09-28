Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет
22:58 28.09.2021 |
Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в банковской отрасли США в январе-сентябре превысил $54 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Это максимальный показатель со времен финансового кризиса 2008 года, пишет The Wall Street Journal.
На ту же дату 2020 года совокупный объем объявленных слияний в отрасли составлял всего $17 млрд, поскольку многие банки предпочли не торопиться с подобными сделками. Теперь руководители фининститутов чувствуют себя более уверенными в том, что их ждет в будущем, отмечает издание.
"Ни потенциальные продавцы, ни покупатели реально не хотели совершать сделки в прошлом году из-за неопределенности относительно балансов на счетах", - полагает главный исполнительный директор First Interstate BancSystem Inc. Кевин Райли.
Однако ожидаемая волна дефолтов так и не случилась, и к концу прошлого года серьезные разговоры о возможных слияниях возобновились, следует из заявлений руководителей и документов, направленных регуляторам.
Опасения банков уменьшились, полагает аналитик S&P Global Market Intelligence Натан Стовалл. "Они больше не смотрят на сделку, как на попытку поймать падающий нож", - отметил он.
В частности, в сентябре First Interstate договорился о покупке Great Western Bancorp Inc., а U.S. Bancorp достиг соглашения с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о покупке у нее региональной банковской сети MUFG Union Bank.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 28 сентября преобладал тренд на укрепление гривны
|Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет
|Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок
|Депозитные ставки для физлиц 28.09.21
|Доллар 28 сентября перешел к укреплению к евро на росте доходности гособлигаций США
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.09.21
Это интересно
|Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
|Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов
|Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны
|BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности