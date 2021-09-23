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Рада облегчила выполнение банками функций агентов валютного надзора
08:36 23.09.2021 |
Верховная Рада внесла изменения в валютное законодательство, которые должны облегчить выполнение банками функций агентов валютного надзора.
Как сообщает корреспондент Укринформа, законопроект №5851 о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" поддержали 260 парламентариев.
Цель документа - обеспечение полноценного выполнения требований закона о валюте в части создания, ведения, наполнения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи информационных систем (реестров, баз данных) для обеспечения обмена информацией между ними при осуществлении валютного надзора. Для этого предлагается обязать банковские учреждения при осуществлении операций клиентами обмениваться информацией о том, принадлежат ли их счета к перечню открытых нерезидентами (лицами и компаниями, осуществляющими хозяйственную деятельность по законам других государств). Ведь в таком случае валютному регулированию подлежат также расчетные операции в гривне.
Таким образом, будет ликвидирована правовая коллизия, при которой платежные операции в гривнях с участием нерезидентов относятся к валютным операциям, однако, сведения об открытом в банке счете в части резидентности клиента информацией о валютных операциях не считаются. Следовательно, обмен такими данными до сих пор оставался не обязательным.
Также одной из поправок к документу отложен на два месяца старт работы Бюро экономической безопасности. В комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объяснили внесения такого изменения в "непрофильный" закон необходимостью исправить допущенные ранее ошибки: для начала деятельности нового органа стране понадобится больше времени - не шесть месяцев, как предусмотрено Переходным положениям Закона "О Бюро экономической безопасности Украина ", а восемь. То есть, если президент подпишет новый закон, БЭБ полноценно заработает с 25 ноября.
Как сообщалось, согласно закону о валюте и валютных операциях, с февраля 2019 года действует новая система валютного надзора, основанного на риск-ориентированном подходе. Когда вместо тотального валютного контроля за всеми операциями вводится принцип: "меньше рисков - меньше внимания, больше рисков - больше внимания". Для бизнеса такой подход означает снятие ряда бюрократических барьеров и необходимости отчитываться перед банками по любой валютной операции.
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