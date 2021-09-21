Украинские банки увеличили прибыль на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-августе 2021 года составила 45,592 млрд гривен. Это на 39,7% больше, чем годом ранее (32,641 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-август 2021 года составили 172,681 млрд гривен, тогда годом ранее - 168,992 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил - -1,000 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 20,414 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-август 2021 года составили 127,090 млрд гривен, тогда в январе-августе прошлого года - 136,351 млрд гривен.

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.