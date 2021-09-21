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Система межбанковских платежей с 20 августа 2022г перейдет на круглосуточный режим
12:59 21.09.2021 |
Новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7). Это произойдет через год - с 20 августа 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в сообщении, это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей. Кроме того, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022 платеж дополнится информацией, а значительное количество процессов во время обработки платежей можно будет автоматизировать.
"Осовременивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20022 даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту", - отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Постановление НБУ распространяется на участников СЭП - банки Украины, Государственную казначейскую службу Украины, Национальный депозитарий Украины и т.п. В частности, для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны:
* до 31 октября 2021 года подключиться к тестовому стенду (работает с 1 апреля этого года) для комплексного тестирования взаимодействия с современным поколением СЭП;
* до 20 августа 2022 года внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.
"Соответственно с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения", - говорится в сообщении.
Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2020 году проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
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