Нормативы к началу сентября нарушали 6 украинских банков - НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 сентября 2021 года нарушали Проминвестбанк с показателем 95,96% и Индустриалбанк (46,94%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал Первый инвестиционный банк (36,93%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (139,26%), Проминвестбанк (111,2%) ПриватБанк (84,64%) и Индустриалбанк (20,5%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (140,45%).

Банк "Земельный капитал" Банк нарушал семь нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (28,586 млн грн при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (4,23% при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (5,11% при норме не менее 7%) и норматив краткосрочной ликвидности Н6 (35,1% при норме более 60%).

Кроме того, банк нарушил норматив Н7 (134,1%, при норме не болеее 25%), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (37,15% при норме не более 25%) и норматив риска общей открытой валютной позиции Л13-2 (15,12% при норме не более 10%).

Как сообщалось, НБУ 11 августа отнес банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Нацбанк 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал" бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций).

По данным НБУ, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.

