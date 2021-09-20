Финансовые новости
- |
- 20.09.21
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нормативы к началу сентября нарушали 6 украинских банков - НБУ
16:29 20.09.2021 |
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 сентября 2021 года нарушали Проминвестбанк с показателем 95,96% и Индустриалбанк (46,94%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал Первый инвестиционный банк (36,93%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (139,26%), Проминвестбанк (111,2%) ПриватБанк (84,64%) и Индустриалбанк (20,5%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (140,45%).
Банк "Земельный капитал" Банк нарушал семь нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (28,586 млн грн при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (4,23% при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (5,11% при норме не менее 7%) и норматив краткосрочной ликвидности Н6 (35,1% при норме более 60%).
Кроме того, банк нарушил норматив Н7 (134,1%, при норме не болеее 25%), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (37,15% при норме не более 25%) и норматив риска общей открытой валютной позиции Л13-2 (15,12% при норме не более 10%).
Как сообщалось, НБУ 11 августа отнес банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
Нацбанк 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал" бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций).
По данным НБУ, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу
|Алексей Голобуцкий о расколе в ОПЗЖ, Левочкине и деньгах Кремля
|Позитив недели. Наша армия вооружилась «Вербой», которая гораздо сильнее «Града»
|Добро пожаловать в Сибирь. Как жители ОРДЛО спасут депрессивную Россию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нормативы к началу сентября нарушали 6 украинских банков - НБУ
|Решение о повышении учетной ставки до 8,5% годовых было принято единогласно, – НБУ
|НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $20 миллионов
|PayPal запустила транзакции с криптовалютами в Великобритании — прежде они были доступны только в США
|Доллар 20 сентября продолжает дорожать к евро
|Министерство национальной безопасности США подписало контракт с Coinbase
Это интересно
|От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
|Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
|Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
|Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW
|Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК
|Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро
|Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13