Скандал с Doing Business: главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая

Руководители Всемирного банка, включая тогдашнего генерального директора Кристалину Георгиеву, оказали "необоснованное давление" на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в отчете банка Doing Business 2018. После отчета юридической фирмы Всемирный банк прекратил ведение этого рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отчет, подготовленный юридической фирмой WilmerHale по запросу комитета по этике Всемирного банка, выражает обеспокоенность по поводу влияния Китая на Всемирный банк и позиций Георгиевой, ныне директора-распорядителя Международного валютного фонда, и тогдашнего президента Всемирного банка Джим Йонг Кима.

Георгиева заявила, что она "принципиально не согласна с выводами и интерпретацией" отчета, и проинформировала исполнительный совет МВФ.

Группа Всемирного банка в четверг отменила ведение рейтинга Doing Business, заявив, что внутренние аудиты и расследование WilmerHale подняли "этические вопросы, включая поведение бывших должностных лиц Совета, а также нынешних и/или бывших сотрудников банка".

Министерство финансов США, которое управляет доминирующими пакетами акций США в МВФ и Всемирном банке, заявило, что анализирует эти "серьезные выводы".

В отчете WilmerHale упоминается "прямое и косвенное давление" со стороны высшего руководства в офисе Джим Йонг Кима целью изменить методологию отчета для повышения рейтинга Китая, и говорится, что это, вероятно, произошло по его указанию.

В нем отмечается, что Георгиева и ключевой советник Симеон Дьянков оказывали давление на персонал, чтобы те "внесли конкретные изменения в данные по Китаю" и повысили его рейтинг в то время, когда банк искал поддержки Китая для большого увеличения капитала.

Рейтинг Китая в отчете Doing Business 2018, опубликованном в октябре 2017 года, поднялся на семь позиций до 78-го места после внесения изменений в методологию данных по сравнению с первоначальным проектом отчета.

В рейтинге Doing Business страны ранжируются на основе их нормативно-правовой базы, легкости открытия бизнеса, финансирования, инфраструктуры и других показателей делового климата.

В отчете говорится, что толчок к повышению рейтинга Китая пришелся на то время, когда руководство Всемирного банка было "поглощено деликатными переговорами" по поводу значительного увеличения капитала и разочарованием Китая по поводу более низкого, чем ожидалось, результата.

Георгиева сказала сотрудникам WilmerHale, что "на карту поставлен принцип многосторонности, и банк испытывает "очень серьезные проблемы", если кампания не достигает своих целей", говорится в отчете.

В 2018 году Всемирный банк объявил об увеличении оплаченного капитала на 13 миллиардов долларов, в результате чего доля Китая в капитале выросла с 4,68% до 6,01%.

Согласно отчету WilmerHale, Георгиева посетила дом менеджера Doing Business, чтобы получить печатную копию окончательного отчета, в котором отражены изменения, которые повысили рейтинг Китая, и поблагодарила сотрудника за помощь в "решении проблемы".

В отчете юрфирмы говорится, что отчет Doing Business окружен "ядовитой культурой" и "страхом наказания", и отмечается, что члены этой группы "чувствовали, что они не могут оспаривать приказ президента или генерального директора банка, не рискуя своей работой".

Отчет WilmerHale появился почти через два года после того, как Георгиева заняла пост главы МВФ, незадолго до крупнейшего глобального экономического кризиса за 76-летнюю историю Фонда, вызванного пандемией COVID-19.