Стресс-тестирование указало на потребность в капитале 20 банков по негативному макросценарию – первый замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) провел стресс-тестирование 30 украинских банков, которое выявило потребность в капитале для 10 банков по базовому макросценарию и для 20 – по негативному, сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"По результатам стресс-тестирования общий объем докапитализации 10 банков по базовому макросценарию составляет 5,3 млрд грн. Сравните с 35 млрд грн в 2019 году. Это в 7 раз меньше. По негативному макросценарию потребность в капитале также ниже, чем два года назад: тогда было 73,8 млрд грн, а в этом году - это 41,7 млрд грн для 20 банков", – написала она в Facebook в четверг.

Рожкова отметила, что отрицательный стресс-сценарий этого года был мягче предыдущего, хотя и включал в себя новый элемент, в частности оценку риска потери рыночной стоимости государственных ценных бумаг.

"По базовому сценарию до конца текущего года увеличить свой капитал должны четыре банка. По отрицательному - меры по повышению достаточности капитала должны провести 16 банков. Названия банков мы обнародуем традиционно в конце года. Наша банковская система сдала этот экзамен на пять с минусом", – добавила она.

Указывается, что качество кредитных портфелей у большинства банков является приемлемым, а уровень операционной эффективности банков после кризиса не ухудшился.

Как сообщалось, НБУ провел оценку стойкости всех украинских банков, а 30 крупнейших дополнительно прошли стресс-тестирование.

"Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были в целом мягче, чем в предыдущие годы", – отметил регулятор.

По данным НБУ, на начало июля на Украине действовали 73 банка.