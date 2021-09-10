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Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ
13:57 10.09.2021 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины (НБУ), который необходим для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
За законопроект в первом чтении проголосовало 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Как указано в пояснительной записке, законопроект предоставляет НБУ права проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.
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