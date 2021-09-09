Рада приняла в первом чтении три технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ

Верховная Рада приняла за основу технические законопроекты о банковском законодательстве и Национальном банке Украины (№№5850, 5851 и 5853), необходимые для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект поддержали №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины поддержало 283 депутата, а законопроект №5851 о внесении изменения в статью 11 закона "О валюте и валютных операциях" по выполнению банками функций агентов валютного надзора - 286 депутатов.

Проект закона №5853 о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации, поддержали 255 депутатов.

Как указывается в пояснительной записке, законопроектом №5850 предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.

Кроме того, проект закона предлагает урегулировать вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. Предлагается предоставить НБУ право проводить проверки по таким направлениям: организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

По информации на сайте Рады, законопроект №5851 предлагает обязать банки обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентами, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти финучреждения. Кроме того, предлагается предоставить НБУ право создания и ведения информационных систем (реестры, базы данных) для выполнения функций валютного регулирования и валютного надзора.

Проект закона №5853 предлагает обязать НБУ ежегодно до 1 марта представлять Кабинету министров, президенту и парламенту информацию об ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет в порядке информирования.