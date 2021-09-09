Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла в первом чтении три технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ
15:36 09.09.2021 |
Верховная Рада приняла за основу технические законопроекты о банковском законодательстве и Национальном банке Украины (№№5850, 5851 и 5853), необходимые для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).
Законопроект поддержали №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины поддержало 283 депутата, а законопроект №5851 о внесении изменения в статью 11 закона "О валюте и валютных операциях" по выполнению банками функций агентов валютного надзора - 286 депутатов.
Проект закона №5853 о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации, поддержали 255 депутатов.
Как указывается в пояснительной записке, законопроектом №5850 предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.
Кроме того, проект закона предлагает урегулировать вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. Предлагается предоставить НБУ право проводить проверки по таким направлениям: организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.
По информации на сайте Рады, законопроект №5851 предлагает обязать банки обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентами, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти финучреждения. Кроме того, предлагается предоставить НБУ право создания и ведения информационных систем (реестры, базы данных) для выполнения функций валютного регулирования и валютного надзора.
Проект закона №5853 предлагает обязать НБУ ежегодно до 1 марта представлять Кабинету министров, президенту и парламенту информацию об ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет в порядке информирования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла в первом чтении три технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ
|НБУ с 1 октября сократит срок кредитов рефинансирования с 90 до 30 дней
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Курс евро 9 сентября перешел к росту в преддверии заседания ЕЦБ
|Справочный курс гривны 9 сентября понижен на 1,27 коп до 26,7469 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 9 сентября закрыли торги коррекционным снижением
Это интересно
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара
|Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070
|Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
|Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
|Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba