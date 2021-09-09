Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 10:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 39,765 млрд гривен прибыли после налогообложения
08:08 09.09.2021 |
Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 16,399 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк - 3,312 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,766 млрд гривен
Далее идут частный ПУМБ - 2,276 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 2,050 млрд гривен.
По данным НБУ, 63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен, а девять банков показали убытки на 325 млн гривен.
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
|Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота падает 9 сентября на небольшом укреплении доллара
|Евро 9 сентября стабилен к доллару в ожидании заседания ЕЦБ
|SEC пригрозила Coinbase судом в случае запуска криптосберегательных счетов
|Легализация Сальвадором биткоина привела к распродажам его гособлигаций
|Платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 39,765 млрд гривен прибыли после налогообложения
|Фондовые индексы Азии 9 сентября в основном снижаются вслед за рынками США
Это интересно
|Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota