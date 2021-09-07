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НБУ зарегистрировал первые пять коллекторских компаний
17:37 07.09.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) 3 сентября зарегистрировал пять первых коллекторских компаний, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
Согласно сообщению, статус коллектора приобрели ООО "Компания Аксилиум", ООО "Инфидис", ООО "Финтех-Колект", ООО "Служба исполнения взыскания" и ООО "Украинское Коллекторское Агентство".
Пресс-служба напомнила, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам.
Как сообщалось, все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок с 14 июля в 13 августа 2021 года, чтобы подать в Национальный банк необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.
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