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Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год – ЛУН
23:28 02.09.2021 |
Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева выросла на 30% за год.
Об этом говорится в данных ЛУН Місто.
Так, с лета 2020 года по август 2021 года медиана стартовой цены за кв. м. выросла с 25 тыс грн до 32,5 тыс грн. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился с 920 долларов до 1210 долларов.
При этом, по словам сооснователя ЛУН Андрея Мимы, рост за предыдущие 5 лет составил всего 15% (с 22 тыс грн до 25 тыс грн).
Минимальная цена в новых домах за аналогичный период выросла с 17,5 тыс грн до 21,5 тыс грн за кв. м. (с 640 долларов до 800 долларов).
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