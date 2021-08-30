Объем внутригосударственных переводов в I пол. 2021 года вырос на 40% – НБУ

Объем переводов в пределах Украины с использованием систем перевода средств в январе-июне 2021 года составил 166 млрд грн, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Согласно сообщению, за шесть месяцев средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 427 грн, что на 18,6% больше, чем в 2019 году (360 грн), а больше всего средств традиционно направлено в Киев.

Указывается, что почти все переводы в пределах Украины осуществлялись через системы перевода средств, созданные резидентами (99,98%).

НБУ отметил, что через системы перевода средств в Украину было отправлено 3,68 млн переводов на сумму $1,47 млрд в эквиваленте, что превысило аналогичный показатель первой половины 2020 года на 23,8%. В то же время, средняя сумма одного перевода возросла на 6,9% – до $400.

Пресс-служба добавила, что из Украины отправлено 530 тыс. переводов на сумму $290 млн, что на 36,8% больше показателя первой половины 2020 года, а средняя сумма одного перевода из Украины возросла на 18,2% - до $546.

Отмечается, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов, соотношение между суммой средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств в пять раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы.

Согласно пресс-релизу, больше всего средств поступило в Украину из США, Израиля и Италии, а было отправлено из Украины – в Россию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств из-за рубежа следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области, а за границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Всего, по предварительным оценкам Нацбанка, за шесть месяцев объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы составил $6,205 млрд в эквиваленте (из них через системы перевода средств поступило 24%), а из Украины за границу - $482 млн в эквиваленте (из них через системы перевода средств отправлено 60%).