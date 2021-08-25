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Прибыль банков выросла на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом
18:39 25.08.2021 |
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2021 года составила 39,765 млрд гривен. Это на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2021 года составили 149,921 млрд гривен, тогда годом ранее - 149,109 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -0,409 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 19,293 млрд гривен прибыли.
Расходы банков за январь-июль 2021 года составили 110,156 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 120,720 млрд гривен.
Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.
Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.
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