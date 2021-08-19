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Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
23:32 19.08.2021 |
После того, как старейший банк мира, Banca Monte dei Paschi di Siena в Италии, показал худшие результаты среди европейских банков, его может приобрести UniCredit - для этого рассматривается выпуск акций на 3 миллиарда евро.
Об этом сообщает Bloomberg, The New York Times.
Banca Monte dei Paschi di Siena был основан еще в 1472 году. В конце июля появились результаты стресс-тестирования европейских банков, где Banca Monte показал худшие результаты.
Оно показало, что, несмотря на многочисленные докапитализации и попытки оздоровления банка, длительная рецессия до 2023 года может полностью уничтожить его капитал.
Сейчас один из крупнейших банков Италии UniCredit ведет переговоры с властями о выкупе Banca Monte. Однако при одном условии - правительство оставляет себе все "плохие" кредиты. Италия национализировала банк в 2017 году.
Bloomberg отмечает, что выполнение условий, определенных UniCredit может стоить налогоплательщикам 10 млрд евро.
Для того, чтобы усилить финансовое положение банка перед выкупом, правительство рассматривает возможность продажи акций стоимостью 3 млрд евро. Бумаги сначала предложат действующим акционерам банка. Окончательное количество акций, которые предложат инвесторам, может изменяться в зависимости от результатов аудита UniCredit.
В рамках соглашения итальянское правительство может также получить часть акций UniCredit без права голосования
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