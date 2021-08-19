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Екатерина Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу
13:30 19.08.2021 |
Шестой апелляционный суд отказался рассматривать дело о выговоре Совета Национального банка Украины (НБУ) первому замглавы центробанка Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу и передал его в Киевский апелляционный суд, который подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение Совета НБУ, сообщила Рожкова.
"Мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по сути и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - написала она в Facebook в четверг.
По словам Рожковой, решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления - с 12 августа 2021 года.
Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Рожковой и замглавы Сологубу.
Нацбанк 8 апреля подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Нацбанка.
Нацбанк 15 апреля подал апелляции на решения Окружного административного суда Киева об отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий.
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