Екатерина Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу

Шестой апелляционный суд отказался рассматривать дело о выговоре Совета Национального банка Украины (НБУ) первому замглавы центробанка Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу и передал его в Киевский апелляционный суд, который подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение Совета НБУ, сообщила Рожкова.

"Мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по сути и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений", - написала она в Facebook в четверг.

По словам Рожковой, решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления - с 12 августа 2021 года.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Рожковой и замглавы Сологубу.

Нацбанк 8 апреля подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Нацбанка.

Нацбанк 15 апреля подал апелляции на решения Окружного административного суда Киева об отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий.

