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НБУ определил график работы банков на праздничные дни августа
12:55 18.08.2021 |
Национальный банк Украины напомнил о регламенте работы банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней в августе 2021 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
Согласно распоряжению Кабмина, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота). 24 августа - праздничный выходной день.
Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи: 21-24 августа - будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа 2021 года. 23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка).
28 августа - обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня - 28 августа.
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