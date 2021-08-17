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MasterCard избавится от магнитных полос на картах — мир переходит на бесконтактные платежи
13:27 17.08.2021 |
Платёжная система MasterCard намерена отказаться от магнитных полос на кредитных и дебетовых картах в период с 2024 пл 2033 год, поскольку бизнес постепенно переходит на более безопасные и удобные альтернативы вроде интегрированных в карты контактных и бесконтактных чипов. В компании утверждают, что она станет первой платёжной системой, избавившейся от технологии, используемой с 1960-х годов.
По данным MasterCard переход начнётся в 2024 году - к этому времени наличие магнитной полосы не будет обязательным в регионах вроде ЕС, где карты с чипами уже применяются довольно широко. В США, где внедрение чипов проходит намного медленнее, переход начнётся в 2027 году. С 2029 года карты MasterCard с магнитными полосами перестанут выпускаться, а к 2033 году исчезнут полностью.
До начала 1990-х карты с магнитной полосой считались самой современной технологией до внедрения стандарта EMV-чипов, обеспечивающих более безопасные платежи. По статистике сегодня 86 % личных транзакций в мире с участием карт осуществляются с помощью EMV-чипов. Подтверждение платежа обычно осуществляется PIN-кодом или, в некоторых локациях - с помощью отпечатка пальца.
Любопытно, что в довольно развитых технически Соединённых Штатах распространение карт с EMV-чипами проходит значительно медленнее, чем во многих других странах, в прошлом году личные платежи с применением соответствующей технологии едва достигли 73 %, несмотря на активные попытки продвижения «нового» метода.
Хотя карты с чипами позиционируются как преемники карт с магнитными полосами, MasterCard уточняет, что именно бесконтактные платежи, осуществляемые с помощью карт или современных смартфонов и других гаджетов стали невероятно популярны в период пандемии.
Только в первом квартале число бесконтактных транзакций выросло на миллиард в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом в мире во втором квартале 45 % всех платежей были бесконтактными. Стоит отметить, что в России магнитная полоса практически не нужна - в подавляющем большинстве случаев применяются бесконтактные терминалы.
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