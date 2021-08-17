Документы на получение статуса коллектора подали 64 компании - НБУ

Документы на получение статуса коллекторской компании на дату завершения регистрации, 13 августа, подали 64 заявителя, из которых 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка Украины (НБУ), речь идет о компаниях, которые в день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались в дальнейшем осуществлять такую деятельность.

НБУ имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов. По результатам рассмотрения каждый заявитель будет обязательно уведомлен об успешной регистрации или об отказе в ней.

При этом НБУ подчеркивает, что только зарегистрированные компании будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

Обязанность подать в Нацбанк сведения для включения в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялась на компании, которые на день вступления в силу закона № 1349-IX уже имели заключенные договоры с кредитодателем или новым кредитором и намеревались в дальнейшем осуществлять деятельность по урегулированию просроченной задолженности по договору с указанными лицами. Другие юридические лица не ограничивались по срокам обращения в Нацбанк для получения статуса коллекторской компании.