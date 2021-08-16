Финансовые новости
- |
- 16.08.21
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто
11:38 16.08.2021 |
Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу Национального банка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой. Об этом пишет издание finbalance со ссылкой на решение суда.
Шестой апелляционный админсуд закрыл производство в данном деле, уточняет издание.
Совет НБУ в октябре прошлого года выразил недоверие и вынес выговор Катерине Рожковой за нанесение ущерба имиджу Нацбанка и нарушение стратегии коммуникации, в частности, политики "единого голоса".
Поводом для выговора стало интервью Рожковой одному из изданий, где она раскритиковала политику НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
ТОП-НОВОСТИ
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
|Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ
|Позитив недели. Украино-американский «Антарес» успешно выполнил космическую миссию
|Выкуп за отжатое и другие «налоги». Какие покращення ждут жителей ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ аннулировал лицензии СК «Глобал Гарант» и СК «Полис-центр»
|Справочный курс гривны 13 августа повышен на 7,94 коп до 26,7021 грн/$1
|Азиатские биржи 16 августа закрылись в основном в минусе
|Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13-08-21
|Остаток средств на корсчетах банков 16.08.21
Это интересно
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
|Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров
|Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19
|Xiaomi представила робособаку по имени CyberDog, способную сделать сальто назад
|В США запустили крупнейшую пассажирскую сеть микроавтобусов-беспилотников