Банки во II кв.-2021 продолжили наращивать гривневый кредитный портфель бизнеса и населения – обзор НБУ

Украинские банки в апреле-июне 2021 года продолжили наращивать гривневый кредитный портфель бизнеса и населения после падения в первой половине 2020 года из-за коронакризиса, свидетельствует обзор банковского сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно ему, за второй квартал объемы чистых активов банковского сектора возросли на 3,1% за счет роста спроса на кредиты и роста объемов средств украинских банков за границей.

По информации НБУ, объемы чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования увеличились на 14,9% за второй квартал этого года и на 29,8% в годовом измерении. Кроме того, объемы валютных кредитов в долларовом эквиваленте возросли на 0,8% за второй квартал, в то время как в годовом измерении они уменьшились на 3,1%.

Согласно обзору, доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 2,8 п. п. (до 37,2%).

По данным регулятора, в апреле-июне обязательства банков увеличились на 4% за счет роста всех составляющих кроме евробондов и субординированного долга. В целом за квартал средства НБУ возросли на 21,1%, одновременно в июне они несколько сократились из-за решения НБУ о постепенном сворачивании долгосрочного рефинансирования.

Указывается, что объемы гривневых средств физлиц увеличились на 5,5% за второй квартал и на 18,0% г/г, а объемы валютных средств населения уменьшились за прошлый квартал на 1%, в то время как в годовом измерении они возросли 1,9% (в долларовом эквиваленте).

НБУ отметил, что объемы гривневых средств субъектов хозяйствования выросли на 4,8% за второй квартал и на 34,9% г/г, а валютные средства субъектов хозяйствования в долларовом эквиваленте увеличились на 2,1% за квартал и на 7,3% г/г.