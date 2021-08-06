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НБУ определил порядок открытия счетов для целей одноразового добровольного декларирования
16:27 06.08.2021 |
Национальный банк Украины определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для целей однократного (специального) добровольного декларирования.
Об этом говорится в сообшении НБУ.
Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.
Физические лица, которые намерены согласно нормам этого закона воспользоваться правом на однократное (специальное) добровольном декларировании, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металловв (с физической поставкой).
Так, в соответствии с требованиями декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите "Назначение платежа/содержание операции" отмечает "добровольное декларирование".
После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:
* перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;
* снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;
* подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.
Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.
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