Зеленский подписал закон о банках, необходимый для получения транша от МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" № 1587-ІХ, сообщает Офис президента.

Закон является важным условием для пересмотра программы финансирования stand-by МВФ и получения второго транша.

Документ позволит повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, закон направлен на адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

В частности, он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка относительно их коллективной пригодности.

Кроме того, документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления. Это будет способствовать улучшению качества управления банками, включая управление рисками.

Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Также законом расширяются полномочия Национального банка в области надзора.

Кроме того, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласованию приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.