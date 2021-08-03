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Банки за I полугодие получили ₴30,1 миллиарда чистой прибыли - НБУ
17:22 02.08.2021 |
Чистая прибыль платежеспособных банков Украины за январь-июнь 2021 года составила 30,1 млрд грн, что на 6,3 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"В январе-июне 2021 года платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период в прошлом году - 23,8 млрд грн", - говорится в сообщении.
Рентабельность капитала сектора выросла до 29% по сравнению с 23% в I полугодии 2020 года. Во втором квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, если сравнить со ІІ кварталом 2020 года.
В Нацбанке отмечают, что в значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в среднем на около 70% р/р, отчисления в резервы под кредиты - более чем на 40% р/р и вернулись к докризисному уровню. Банки быстро адаптировались к работе в условиях карантина, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.
Чистый процентный и комиссионные доходы росли темпами около 30% в годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением. В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев текущего года уменьшились на 2%, расходы - выросли на 12%. Основная причина снижения доходов - переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году - уменьшала. Полученные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски.
По состоянию на 1 июля 2021 года из 73 платежеспособных финансовых учреждений 63 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 30,3 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 0,2 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, за I полугодие 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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