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Банки планируют наращивать объем капитала - НБУ
17:20 28.07.2021 |
Банки оптимистично оценивают динамику фондирования и планируют наращивать объем капитала.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-лужба Национального банка по результатам ежеквартального опроса банков о фондирования.
Во втором квартале 2021 года 73% банков, участвовавших в опросе, отметили увеличение общих объемов фондирования. Объемы средств бизнеса возросли у 62% банков, средства домохозяйств - у 89%.
"В то же время объемы оптового фондирования - выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочного рефинансирования и т.д. - увеличились только в 18% финучреждений", - говорится в сообщении.
В следующем квартале большинство банков ожидают роста объемов заимствований. Доля опрошенных, которые надеются на увеличение фондирования от домохозяйств, вдвое больше, чем тех, кто ожидает увеличения фондирования от компаний.
В ближайшие 12 месяцев 38% банков планируют привлекать оптовое фондирование с целью согласования срочности активов и обязательств, увеличения объема баланса и необходимости соблюдать нормативные требования.
Две трети респондентов отметили несущественное снижение средней стоимости привлечений за квартал, преимущественно от домохозяйств; 14% - ее незначительный рост. Оптовое фондирование не подорожала для большинства респондентов.
По данным опроса, в третьем квартале банки прогнозируют дальнейшее незначительное снижение стоимости привлечений за счет ожидаемого удешевления средств, привлеченных от населения. В то же время цена оптового фондирования не изменится.
Почти две трети банков указали на уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца. Срочность привлеченных средств также сократилась. Эти тенденции сохранятся и в следующем квартале.
За последний год у 53% банков капитал уменьшился, у 47% опрошенных - возрос, в то же время его стоимость в целом не изменилась.
В следующие 12 месяцев все респонденты ожидают наращивания объема капитала. Основным фактором влияния на увеличение объема капитала является доходность, для отдельных банков - это также стратегические планы роста.
Четверть респондентов ожидает незначительное снижение стоимости капитала, остальные прогнозируют его неизменность в следующие 12 месяцев.
Опрос о банковском фондировании проводился с 17 июня по 9 июля 2021 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 91% в общем объеме пассивов банковской системы. Результаты следующего опроса о банковском фондировании будут обнародованы в октябре 2021 года.
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