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НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
10:36 28.07.2021 |
Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, пытающихся выдать себя за Систему BankID НБУ.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован", - говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.
Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и платежных карт. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от банка поставщику услуги.
"Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы", - подчеркнули в НБУ.
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