Финансовые новости
- |
- 27.07.21
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Платежную систему Portmone покупает крупнейший финтех Казахстана
11:40 27.07.2021 |
"Дочка" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, Kaspi Pay, заключила соглашение о покупке украинской платежной системы Portmone Group. Соответствтующие данные опубликованы на сайте Лондонской фондовой биржи.
Kaspi.kz намерена купить 100% Portmone. При этому сумма сделки не разглашается. Сделку хотят завершить к IV квартале 2021-го. Ее должны одобрить Национальный банк Украины и антимонопольные регуляторы Украины и Казахстана.
Отмечается, что Kaspi.kz покупает Portmone с целью вывода на украинский рынок своих платежных услуг. Завершение сделки также предоставит Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине.
"Украина - это возможность с населением 42 млн человек, характеризующаяся высокой распространенностью наличных денег (44% снятия наличных), низким уровнем электронной коммерции на уровне 8% розничной торговли, низким уровнем необеспеченного потребительского кредитования (менее 4,5% ВВП) и распространенностью смартфонов более 70%", - говорится в сообщении на Лондонской бирже.
Kaspi.kz - крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го - $932,9 млн.
Portmone - украинская платежная система. Через нее можно оплачивать коммунальные и бытовые услуги, проводить переводы с карты на карту, пополнять мобильный погашать финансовые услуги. Предоставляет и B2B продукты. Среди них - интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей банков. Основатель - Игорь Горин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР
|«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены
|Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель
|Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 26 июля повышен на 8,43 коп до 26,9796 грн/$1
|Курс доллара 27 июля перешел к росту перед публикацией статистики из США
|Биржи Азии 27 июля закрылись разнонаправленно
|Платежную систему Portmone покупает крупнейший финтех Казахстана
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.07.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.07.21
Это интересно
|Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях
|Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия
|Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser
|Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров
|Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК
|Google запустила программу бета-тестирования Android Auto
|Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой