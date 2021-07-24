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В НБУ пояснили, почему ликвидировали управление по делам ПриватБанка
23:17 23.07.2021 |
Национальный банк Украины прокомментировал расформирование управления по делам ПриватБанка, о чем ранее сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
В ответ на запрос LIGA.net в пресс-службе Нацбанка объяснили это решение истечением контрактов с юридическими подрядчиками, которые представляли интересы государства в судебных процессах ПриватБанка - AlixPartners, Kroll и некоторые украинские юридические компании.
"Подразделение, которое было расформировано - Управление по реализации комплексных проектов - создавалось для выполнения координирующей функции между между Юридическим департаментом Национального банка и [внешними] юридическими компаниями", - говорится в комментарии НБУ.
В пресс-службе добавляют, что Управление занималось обменом информацией между различными группами исполнителей и организацией оплаты счетов подрядчиков. Сотрудники расформированного управления, которые пожелали остаться в НБУ, были трудоустроены в других структурных подразделениях Нацбанка, уточняют в пресс-службе.
"Ликвидация подразделения обусловлена окончанием действия контрактов с подрядчиками и проведением по ним окончательных расчетов, после чего существование отдельного подразделения стало нецелесообразным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидированное управление не имело непосредственного отношения к национализации ПриватБанка, подготовке документов, которые способствовали получению Украиной решения Банка Англии по bail-in, или к судебной работе в Украине и за рубежом.
"Потребности в услугах вышеупомянутых юридических компаний уже нет, поскольку национализация ПриватБанка завершена, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается профильное судебное подразделение, а судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре по возврату выведенных из ПриватБанка активов занимаются, как и всегда занимались, ПриватБанк и его юридические советники", - добавили в пресс-службе.
В Нацбанке отмечают, что суды по защите национализации продолжаются. В них принимают участие НБУ, Кабинет Министров, Министерство финансов и ФГВФЛ.
"Позиция по защите интересов государства и вкладчиков по делам ПриватБанка является неизменной: Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка", - заявили в прес-службе.
Как отметил в комментарии LIGA.net экс-глава расформированного Управления Виктор Курцев, его структура действительно не имела отношения к национализации ПриватБанка, поскольку была создана в 2017 год для координации последующих действий. Однако в него входили в том числе люди, которые принимали непосредственное участие в национализации, добавил он.
"Пресс-служба категорически неправильно утверждает, что мое управление не имеет отношения к подготовке документов, которые спососбствовали признанию процедуры bail-in Банком Англии. Я лично и мои коллеги вели прямую корреспондецию с соответствующими сотрудниками Банка Англии, - сказал Курцев. - Сообщение о признании было адресовано сотруднице моего управления, которая продолжила сопровождать этот процесс после моего увольнения. Руководству НБУ это должно быть доподлинно известно".
Также он утверждает, что лично представлял интересы НБУ в судах в Украине, будучи уполномоченным подписантом со стороны Нацбанка, а также отвечал за обеспечение представительства НБУ в судебных процессах за рубежом.
"За границей Нацбанк представляли иностранные адвокаты. Однако мое управления формировало и согласовало судебную стратегию по делам рубежом", - отметил он.
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