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Суд отменил заочный арест Дубилета, НАБУ подало новую апелляцию
19:11 22.07.2021 |
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу адвокатов бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и отменила его заочный арест.
Как сообщает Укринформ, соответствующее решение было принято 20 июля, информирует пресс-служба суда.
"Апелляционная палата ВАКС назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ об избрании меры пресечения бывшему председателю правления ПАО «КБ «ПриватБанк», - говорится в сообщении.
Определение окончательное, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
Как сообщал Укринформ, ранее специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета, который сейчас скрывается за границей.
29 марта НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
15 марта НАБУ объявило подозрение трем экс-должностным лицам ПриватБанка - экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.
По версии следствия, экс-председатель правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.
В НАБУ считают, что должностные лица ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.
Также в конце февраля экс-председателю правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и экс-руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 52,2 млн грн, а экс-руководителю одного из подразделений ПриватБанка - в виде залога в размере 2,744 млн грн.
В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение экс-председателя правления ПриватБанка Дубилета.
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.
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