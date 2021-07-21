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Из НБУ уходит еще один директор департамента
23:12 20.07.2021 |
Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
В пресс-службе регулятора отмечают, что Новиков завершает работу в Национальном банке по соглашению сторон. Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента - начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.
Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования. "Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка", - говорится в сообщении.
Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка.
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