Из НБУ уходит еще один директор департамента

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В пресс-службе регулятора отмечают, что Новиков завершает работу в Национальном банке по соглашению сторон. Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента - начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования. "Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка", - говорится в сообщении.

Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка.