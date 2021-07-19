Нормативы к началу июля нарушали 6 украинских банков – НБУ

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали Проминвестбанк (80,59%) и Индустриалбанк (48,09%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал Первый инвестиционный банк (36,1%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (139,83%), Проминвестбанк (109,04%), ПриватБанк (81,12%) и Индустриалбанк (14,48%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (106,12%).
Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушали Проминвестбанк (28,37%) и банк "Земельный капитал" (74,71%).