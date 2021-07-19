Украинские банки в I полугодии сократили количество структурных подразделений на 3,4% - НБУ

Украинские банки в январе-июне 2021 года сократили количество структурных подразделений на 3,4%, или на 239 отделений – до 6,895 тыс.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины (НБУ), по итогам января-июня ПриватБанк прекратил работу 143 отделений, сократив их количество до 1,574 тыс., Ощадбанк – 94 (до 1,743 тыс.), Альфа Банк – 15 (до 203), Укрсиббанк – 12 (до 260), Укргазбанк – 7 (до 269).

В то же время в первом полугодии банки открыли 43 отделения, в том числе ПУМБ открыл 12 отделений, увеличив их количество до 236, ПИБ – семь (до 33), Укрбудинвестбанк – четыре (до 52).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2021 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений (1,743 тыс.), второе место занимает ПриватБанк (1,574 тыс.), третье – Райффайзен банк Аваль (396), четвертое – Укргазбанк (269) и пятое – Укрсиббанк(260).

С одним открытым отделением работают Проминвестбанк (ПИБ), банки "Траст-Капитал", "Кредит Европа" и "Фамильный", БТА Банк, а без подразделений – ИНГ Банк Украина, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития (УБРР), Кредитвест Банк, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративный Банк, Альпари Банк, банк "Авангард", банк "Портал" и Расчетный центр, свидетельствуют данные регулятора.