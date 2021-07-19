Александр Бевз выразил опасения по поводу вывода финкомпаний с рынка и разрешения покупки банков без оснований

Бывший директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз выразил опасения по поводу перспективы вывода Нацбанком небанковских учреждений с рынка.

"Меня очень беспокоит перспектива того, как НБУ сейчас будет проводить свою политику на рынке небанковских учреждений, особенно на страховом рынке. Потому что была задекларирована политика регулятора, что с рынка должны быть выведены некапитализированные и непрозрачные компании", – сказал он в интервью изданию "Новое время".

Он призвал журналистов следить за сделками по покупке банков, которые будут заключаться в ближайшее время.

"Сейчас на банковском рынке достаточно много движения по поводу покупки банков. Нужно следить за тем, кто эти люди, и зачем они эти банки покупают. Потому что очень много сделок вызывают у меня большие вопросы, почему они вообще заключаются, и в чьих интересах", – отметил экс-директор департамента.

Как сообщалось, руководители департамента лицензирования НБУ подали в отставку из-за замены коллегиальности директивным принятием решений. В частности, заявления об увольнении подали директор департамента Александр Бевз, заместитель директора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечал за финансовые компании и платежные системы, заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

Вслед за ними ушли директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, начальник управления анализа рисков реального сектора соответствующего департамента Артем Клюка и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.