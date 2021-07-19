НБУ назначил начальника управления по работе с проблемными активами

По результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность начальника управления по работе с проблемными активами Национального банка с 19 июля назначен Олег Далеко.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что Далеко работает в украинском банковском секторе более 10 лет. До назначения в НБУ он в течение шести лет занимал должность заместителя председателя правления Кристалбанка.

В сферу компетенции начальника управления по работе с проблемными активами входит: взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по возврату задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего банкам, которые находятся в процессе ликвидации; организация и контроль за сопровождением исполнительных производств по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество, которое принадлежит имущественным поручителям, и взыскание задолженности с финансовых поручителей по кредитам рефинансирования.

Также в сферу полномочий начальника управления входит организация и сопровождение продажи собственного имущества Национального банка, а также заложенного имущества, приобретенного в собственность Нацбанком в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования; организация и контроль работы управляющих непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Указывается, что управление по работе с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.