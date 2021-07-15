Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск по делу банка «Финансы и Кредит»

По запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", - сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что подконтрольная экс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

"После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - отметили в ГБР.

Как сообщалось, осенью 2019 года ГБР заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

В начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генпрокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит". Генпрокуратура уточняла, что подозрение экс-нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, украинский банк выступил поручителем.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным. Следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 г. Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

В марте текущего года в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины от издания "Forbes Украина" Константин Жеваго был третий. Его состояние увеличилось с $1,1 млрд до $2,1 млрд. Самый крупный его актив - компания Ferrexpo ($1,4 млрд).