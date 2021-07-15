Mastercard запустила новый сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!

Компания Mastercard и швейцарский бренд часов Swatch запустили в Украине сервис бесконтактных оплат.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Согласно ему, Mastercard совместно со швейцарским брендом Swatch запустили новый сервис бесконтактных оплаты - SwatchPAY!. Владельцы часов SwatchPAY! смогут рассчитываться с их помощью в местах, где есть бесконтактный терминал. Бесконтактная оплата с помощью SwatchPAY! уже доступна держателям карт Mastercard от банка "Восток", Ощадного банка и Приватбанка.

В часах SwatchPAY! используется чип NFC, скрытый под циферблатом, а для оплаты пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу.

Часы SwatchPAY! водонепроницаемы на глубине до 30 метров, а также, в отличие от смартфона, не нуждаются в дополнительной подзаряде, что делает их еще более универсальным и надежным инструментом для оплат.

Для настройки оплаты со SwatchPAY! нужно установить мобильное приложение SwatchPAY! на смартфон (доступно для iOS и Android) и добавить в приложение данные своей платежной карточки, затем активировать часы с помощью SwatchPAY!Box в официальном магазине Swatch или самостоятельно с помощью смартфона с NFC на базе Android.

Указывается, что на данный момент в Украине представлено 13 моделей часов, которые поддерживают сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!.