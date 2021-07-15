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Нацбанк начал регистрацию коллекторов
07:54 15.07.2021 |
Национальный банк начинает принимать документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний; документы будут принимать в течение месяца.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"14 июля вводится в действие Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности"( от 19 марта 2021 года №1349-IX), который регулирует работу коллекторских компаний. Таким образом, сегодня началась регистрация коллекторских компаний. И Национальный банк принимает документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца - с 14 июля по 13 августа - подать в Национальный банк документы для регистрации.
Чтобы упростить процесс подачи документов, Национальный банк разработал и опубликовал специальные электронные формы в формате Word и Excel. Именно их надо заполнить для подачи пакета документов в Национальный банк.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк 9 июля 2021 года принял отдельный документ - Положение о квалификационных требованиях к работникам коллекторских компаний. Коллекторские компании будут обязаны проверять, соответствуют ли их работники определенным требованиям.
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