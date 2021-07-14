Центробанк Великобритании обеспокоен переездом IT-систем банков в облака

Банк Англии (Центробанк Великобритании) объявил, что нуждается в дополнительных полномочиях для контроля перехода финансовой отрасли на облачные платформы, утверждая, что такой переход увеличивает непрозрачность систем и обеспечивает концентрацию конфиденциальных данных в руках нескольких технологических гигантов, таких как Amazon и Microsoft.

Центробанк также сообщил, что ему потребуются дополнительные меры, чтобы убедиться, что он может оценивать ИТ-инфраструктуру отрасли, даже если она управляется сторонними компаниями. «Честно говоря, нам придётся отказаться от части секретности, которая связана с этим [процессом перехода в облако]. Это не соответствует нашим целям», - сообщил глава Центробанка Эндрю Бейли (Andrew Bailey).

Многие финансовые организации, включая Deutsche Bank AG, уже переводят свои наиболее чувствительные ИТ-системы в облако, что позволяет им экономить на содержании собственных дата-центров, полагаясь на защиту и вычислительную мощность технологических компаний. К крупнейшим провайдерам облачных услуг относятся Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud (холдинг Alphabet).

Банк Англии сообщил, что работает с Казначейством Великобритании и Управлением финансового надзора над выработкой мер по борьбе с этими рисками. И они не одиноки. Регулирующие органы во всем мире раздумывают над тем, как контролировать системные риски, связанные с финансами и технологиями.