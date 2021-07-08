Нацбанк будет наказывать банки за нарушение прав потребителей

Национальный банк установил меры воздействия относительно банков за нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

В частности, требований относительно этичного поведения во время урегулирования просроченной задолженности, сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь у Нацбанка будет право применять меры воздействия в виде письменного предупреждения и штрафных санкций. Штраф может варьироваться от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.

Отмечается, что необходимость в изменениях возникла в связи с принятием закона от 19 марта № 1349- ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите должников при урегулировании просроченной задолженности". Так как этот закон предусмотрел новые меры воздействия к кредитодателям и коллекторским компаниям за нарушения прав потребителей.

Изменения вступают в силу с 14 июля, одновременно с действием закона № 1349-ІХ.

