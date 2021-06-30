НБУ разрешил бизнесу самостоятельно формировать перечень лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карточки

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №60 от 25 июня, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу 1 июля.
Кроме того, НБУ разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карточки, а также упростил получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица-владельца счета.
Указывается, что регулятор также определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карточки, является безналичным расчетом.