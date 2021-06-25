Госбанки нереально приватизировать в этом году – Марченко

Приватизировать государственные банки в текущем году - нереально.

Как передает Укринформ, об этом в интервью Forbes заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Приватизировать банки в этом году - нереально", - сказал Марченко.

Он добавил, что стратегия государственных банков предусматривает сокращение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году. Для этого, отметил министр, достаточно продать ПриватБанк. Единственный вопрос - наличие достаточного количества участников, чтобы получить справедливую цену.

«Потом можно говорить о привлечении советников. И надо разделить банк на «плохой» и «хороший», иначе не найдем инвестора - у нас есть проблемный предыдущий владелец», - подчеркнул глава Минфина.

По его словам, Укрэксимбанк останется государственным, чтобы поддерживать отечественный экспорт. Министр надеется, что он будет прибыльным в этом году и не потребует дополнительных средств в капитал.

«Продолжаются переговоры с ЕБРР об участии в капитале Ощадбанка. В январе подписали договор между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией о вхождении в капитал путем конвертации кредита", - добавил Марченко.

Как сообщалось, на сегодняшний день в банковской системе Украины функционирует четыре банка государственного сектора - АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк». В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров, который также исполняет функции высшего органа управления государственного банка. АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО КБ «ПриватБанк» на 100% принадлежат государству, АБ «Укргазбанк» - на 94,94%.