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НБУ перенес дни работы банковской системы в связи с Днем Независимости и Днем защитника Украины
18:03 24.06.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) перенес дни работы банковской системы с 23 на 28 августа в связи с Днем Независимости и с 15 на 23 октября в связи с Днем защитника Украины, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.
Согласно сообщению, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября будут осуществляться по дате банковского дня 28 августа и 23 октября 2021 года соответственно.
Кроме того, в периоды с 21 до 24 августа 2021 года и с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться по дате банковского дня 25 августа и 18 октября 2021 года соответственно.
Пресс-служба отметила, что 23 августа и 15 октября банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции.
Указывается, что банки также должны обеспечить на праздники бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
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