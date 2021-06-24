НБУ перенес дни работы банковской системы в связи с Днем Независимости и Днем защитника Украины

Национальный банк Украины (НБУ) перенес дни работы банковской системы с 23 на 28 августа в связи с Днем Независимости и с 15 на 23 октября в связи с Днем защитника Украины, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Согласно сообщению, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября будут осуществляться по дате банковского дня 28 августа и 23 октября 2021 года соответственно.

Кроме того, в периоды с 21 до 24 августа 2021 года и с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться по дате банковского дня 25 августа и 18 октября 2021 года соответственно.

Пресс-служба отметила, что 23 августа и 15 октября банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции.

Указывается, что банки также должны обеспечить на праздники бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

