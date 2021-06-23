Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил сам Сологуб.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", - уточнил Сологуб. По его словам, эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

В НБУ Сологуб работает с осени 2014 года. В правление Нацбанка входит с марта 2015, его контракт истекает 11 июля 2021 года. Сологуб курирует вопросы монетарной политики, он - один из ключевых идеологов перехода украинского центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015), при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.

Дмитрий Сологуб и Катерина Рожкова - единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. Тогда прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку сославшись на политическое давление, его заменил экс-предправления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В октябре 2020 года Сологуб и Рожкова получили недоверие и выговор от Совета НБУ. Шевченко, среди прочих, поддержал эту санкцию. Как сообщил LIGA.net собеседник в Совете НБУ (орган отвечает за назначение и увольнение членов правления Нацбанка), вопрос отставки Сологуба будет рассмотрен сегодня, 23 июня, однако назначение нового зампреда НБУ пока не планируется.

Как уточнил LIGA.net Сологуб, он еще год назад принял решение о том, что не будет претендовать на вторую каденцию в кресле замглавы Нацбанка. При этом он не получал от Шевченко предложений остаться.

Сологуб будет выполнять обязанности замглавы НБУ до момента, пока Совет Нацбанка не утвердит ему замену.