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Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ
14:25 23.06.2021 |
Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил сам Сологуб.
"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", - уточнил Сологуб. По его словам, эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.
В НБУ Сологуб работает с осени 2014 года. В правление Нацбанка входит с марта 2015, его контракт истекает 11 июля 2021 года. Сологуб курирует вопросы монетарной политики, он - один из ключевых идеологов перехода украинского центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015), при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.
Дмитрий Сологуб и Катерина Рожкова - единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. Тогда прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку сославшись на политическое давление, его заменил экс-предправления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.
В октябре 2020 года Сологуб и Рожкова получили недоверие и выговор от Совета НБУ. Шевченко, среди прочих, поддержал эту санкцию. Как сообщил LIGA.net собеседник в Совете НБУ (орган отвечает за назначение и увольнение членов правления Нацбанка), вопрос отставки Сологуба будет рассмотрен сегодня, 23 июня, однако назначение нового зампреда НБУ пока не планируется.
Как уточнил LIGA.net Сологуб, он еще год назад принял решение о том, что не будет претендовать на вторую каденцию в кресле замглавы Нацбанка. При этом он не получал от Шевченко предложений остаться.
Сологуб будет выполнять обязанности замглавы НБУ до момента, пока Совет Нацбанка не утвердит ему замену.
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