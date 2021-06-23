Украинские банки за 5 мес. сократили прибыль на 17,7% - НБУ

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-мае 2021 года сократилась на 17,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года – до 23,841 млрд грн с 28,964 млрд грн, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, доходы банков за 5 месяцев текущего года сократились на 7,2% – до 101,670 млрд грн против 109,534 млрд грн за январь-май прошлого года. В частности, результат от переоценки и от операций купли-продажи был отрицательным и составил 3,054 млрд грн, в то время как за аналогичный отчетный период 2020 года он был положительным и составил 16,974 млрд грн.

В то же время комиссионный доход вырос на треть – до 34,054 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-май 2021 года сократились на 3,4% по сравнению с этим показателем 2020 года – до 77,829 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – на 40%, до 7,984 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли на 44,3% – до 12,832 млрд грн,