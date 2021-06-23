НБУ запланировал на 1 января-2022 внедрение требований к капиталу под операционный риск

Согласно отчету, регулятор также планирует в начале 2022 года запустить тестовый расчет банками внутреннего капитала в рамках ICAAP, что значительно повысит качество управления и планирования капитала.
Кроме того, после принятия изменений в банковское законодательство НБУ получит право устанавливать индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала банков.
Регулятор напомнил, что проекты законов о финансовых услугах и финансовых компаниях, страхование и кредитные союзы уже прошли первое чтение в парламенте и отметил, что обновление регуляторной базы значительно повысит устойчивость и прозрачность финансового сектора.