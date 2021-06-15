НБУ предлагает к обсуждению дополнительные требования к договорам небанковских финучреждений о предоставлении кредита

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает к общественному обсуждению проект Положения о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств взаймы (потребительского, финансового кредита).

Как сообщается на сайте регулятора, цель документа - усовершенствование договора о предоставлении займа/кредита, заключаемого с потребителями финансовых услуг небанковскими финансовыми учреждениями, и согласовать их с нормами закона.

Проект Положения устанавливает запрет кредитодателю применять положения, которые создают чрезмерное предпочтение в их пользу или могут поставить потребителя в невыгодное положение. Документ также делает невозможным включение в договор недобросовестных условий.

Кроме того проект Положения, в частности, обязывает кредитодателя включать в текст договора обязанность сообщать потребителю об уступке права требования по договору новому кредитору или о привлечении коллекторской компании в течение 10 рабочих дней с даты такой уступки или привлечения. Также проектом Положения предусмотрено включение в договор обязательства кредитодателя фиксировать каждую непосредственное взаимодействие с потребителем и связанными с ним лицами, которые дали согласие на такое взаимодействие, с помощью видео- и/или звукозаписывающего технического средства и предупреждать человека о таком фиксирования.

Аналогичные требования уже применены к банкам. На сегодня Национальный банк предлагает распространить их и на небанковские финансовые учреждения, осуществляющие деятельность в сфере услуг по предоставлению потребительского кредита.

НБУ отмечает, что общественное обсуждение проекту Положения продлится в течение одного месяца.